РЕД СОФТ расскажет об оптимизации процесса миграции на российское ПО в рамках «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров»

Компания РЕД СОФТ примет участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», который пройдет 20 июня в Москве. На мероприятии разработчик представит флагманские программные продукты, а также поделится кейсами перевода ИТ-инфраструктур на российское программное обеспечение.

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора РЕД СОФТ, выступит на пленарном заседании форума. Спикер расскажет системе для централизованного управления ИТ-инфраструктурой РЕД АДМ.

Узнать подробнее о решении РЕД АДМ для мягкой миграции ИТ-инфраструктуры на российское ПО, а также познакомиться с операционной системой РЕД ОС участники смогут на стенде компании.