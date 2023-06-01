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В «VK рекламе» заработал умный таргетинг по сообществам в соцсетях

Новый инструмент «VK рекламы» поможет бизнесу находить целевую аудиторию среди активных подписчиков сообществ «Вконтакте» и групп в «Одноклассниках». Модели платформы покажут рекламу не всем участникам пабликов, а только тем, кто вероятнее совершит нужное действие. Например, напишет в сообщество, оставит заявку, установит приложение, добавит товар в корзину или оплатит покупку.

Алгоритмы «VK рекламы» анализируют интересы и особенности поведения аудитории, а также контент бизнеса. Система показывает рекламу наиболее релевантным пользователям: активным подписчикам сообществ, которым интересны предложения рекламодателя. В будущем инструменты платформы помогут расширять аудиторию кампании на пользователей, наиболее похожих на подписчиков выбранных пабликов.

Использовать таргетинг по сообществам «Вконтакте» и группам в «Одноклассниках» может любой бизнес. Рекламу увидят целевые пользователи на проектах VK. В кабинете достаточно выбрать актуальные паблики, а затем нажать «Создать аудиторию», после чего готовый сегмент можно использовать повторно.

Каждый второй показ рекламы на всех проектах VK и рекламной сети приходится на кампании из «VK рекламы». За счет более высокой точности моделей пользователи в 2,5 раза чаще позитивно реагируют на объявления из новой платформы по сравнению с рекламными кабинетами «Вконтакте» и myTarget.

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