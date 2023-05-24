Цифровая трансформация бизнес-коммуникаций: Webinar Group представит проекты на «CNews Forum Кейсы»

Webinar Group, российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы, примет участие в мероприятии «CNews Forum Кейсы», которое состоится 20 июня 2023 года в Москве. Компания выступит партнером тематической секции «Цифровая трансформация», где эксперты разных отраслей представят комплексное видение цифровизации в России.

Елена Сливко-Кольчик, коммерческий директор Webinar Group, выступит в рамках сессии и расскажет о цифровой трансформации в сфере бизнес-коммуникаций. Грамотно выстроенные коммуникационные процессы зачастую определяют успех бизнеса. Значительная доля этих процессов сегодня реализуется с помощью IT-решений. Географическая распределенность филиалов, взаимодействие с партнерами и клиентами из других городов, необходимость работать над документами совместно с сотрудниками на удаленке – лишь некоторые причины, которые делают цифровизацию бизнес-коммуникаций обязательным условием. Во время доклада Елена поделится реальными кейсами трансформации бизнес-коммуникаций с использованием российских разработок.

«Сегодня цифровые платформы выходят за рамки простых программ для сообщений и видеозвонков. Они становятся связующим звеном между всеми участниками деловых отношений – от клиентов и заказчиков до подрядчиков и сотрудников. Они представляют собой основу для выстраивания новых, более эффективных и жизнеспособных рабочих процессов, что в итоге помогает повышать результативность бизнеса», — отмечает Елена Сливко-Кольчик, коммерческий директор Webinar Group.