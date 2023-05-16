Байкало-Амурская горнорудная корпорация переводит конкурентные закупки на B2B-Center

Байкало-Амурская горнорудная корпорация унифицирует и автоматизирует закупочные процедуры с помощью сервисов B2B-Center. Она стремится сделать систему закупок более конкурентной, расширить число поставщиков и снизить стоимость приобретаемых товаров и услуг.

В 2022 г. БАГК инвестировала 5 млрд руб. в возобновление добычи сырья на руднике. В связи с расширением производства корпорация заинтересована в сотрудничестве с новыми поставщиками. На площадке B2B-Center планируется закупать широкий спектр номенклатуры: запасные части и комплектующие, насосное оборудование, топливо, металлопрокат, подшипники и проч.

«Мы провели на B2B-Center тестовые закупки для различных категорий товаров и получили хорошие результаты по всем направлениям. Для нас также важны широкие возможности аналитических инструментов для оценки эффективности торговых процедур, которые предоставляет площадка», — сказала Татьяна Дунаева, главный инженер снабжения Байкало-Амурской горнорудной корпорации.