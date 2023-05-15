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Безопасность
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Лаборатория Касперского: вебинар «Обнаружить не сложно, не реагировать нельзя. Погружение в последние обновления KATA & KEDR Expert»

Угрозы и технические средства в арсенале злоумышленников постоянно совершенствуются и все чаще фокусируются под конкретную организацию.

Обеспечить надежную AntiAPT защиту организациям позволяют решения от «Лаборатории Касперского» – Kaspersky Anti Targeted Attack с Kaspersky EDR Expert, новые версии которых были выпущены в апреле.

На вебинаре вы узнаете ответы на вопросы:

  • Как злоумышленники проникают в инфраструктуру организаций?
  • Как AntiAPT решения KATA c KEDR Expert обнаруживают угрозы и эффективно на них реагируют?
  • Как ИБ-специалисты проводят расследование целевой атаки на корпоративную инфраструктуру?
  • И даже больше!

Дата проведения:

16 мая в 11:00 (МСК)

Регистрация.

Токен: Kra23oTpAРекламодатель: АО «Лаборатория Касперского»ИНН/ОГРН: 7713140469/1027739867473Сайт: https://www.kaspersky.ru/

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