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«Норникель» повысил эффективность процесса планирования

В «Норникеле» успешно завершился реализованный совместно с партнерами из Biplanum проект по интеграции автоматизированной системы бюджетирования (АСУ «Бюджет») с системой SAP ERP с использованием Корпоративного Хранилища Данных (КХД). ИТ-решение тиражировано на 26 предприятий группы, которые находятся в контуре SAP ERP.

Теперь сопоставление фактических данных бухгалтерского учета с плановыми показателями происходит автоматически, что делает процесс план-фактного анализа оперативным, прозрачным максимально эффективным. До внедрения ИТ-решения сотрудникам экономического направления приходилось вносить фактические данные в систему вручную.

«Благодаря проекту были выполнены задачи по созданию и настройке интеграционного процесса между КХД и АСУ Бюджет, преобразованию данных в целях приведения к необходимой логике учета на стороне АСУ Бюджет, настройке всех мэппингов для выравнивания перекладки данных, а также распределению полученных данных по формам ввода системы в соответствии с внутренней методологией», – отметила Вероника Потапова, руководитель проекта.

«Автоматизация процессов бюджетирования и план-факт анализа в частности, позволяет отказаться от ручного сбора и консолидации фактических данных, контролировать исполнение бюджета на ежедневной основе и оперативно вносить необходимые изменения. Это, в свою очередь, позволяет равномерно перераспределить ресурсы на другие задачи. Таким образом реализованный проект повлияет на повышение эффективности процесса планирования в целом», – прокомментировал Михаил Коврижников, заместитель директора экономического департамента – начальник управления сводного и бюджетного планирования «Норникеля».

Токен: Pb3XmBtzt6D7aP1UsxX8xybhHZtwWMfM2JirgycРекламодатель: ПАО "ГМК "Норильский никель"ИНН/ОГРН: 8401005730/1028400000298Сайт: https://www.nornickel.ru/

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