У главной страницы портала Mail.ru и «Календаря» появилась тёмная тема

В десктопной версии портала Mail.ru теперь можно установить тёмную тему оформления. Переключение на неё доступно в настройках страницы. Пользователи также могут выбрать настройку «Как в системе», тогда темы в интерфейсах Mail.ru будут синхронизироваться с их устройствами и переключаться в зависимости от расписания в настройках гаджетов. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Если в «Почте Mail.ru» выбрана тёмная тема оформления почтового ящика, то сетка «Календаря» также автоматически отобразится на выбранном фоне. Тёмная тема в Календаре теперь доступна на десктопных и мобильных устройствах, а также в мобильных приложениях на iOS и Android. Чтобы поменять тему, необходимо авторизоваться в «Почте» и выбрать оформление в настройках.