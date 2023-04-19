Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

У главной страницы портала Mail.ru и «Календаря» появилась тёмная тема

В десктопной версии портала Mail.ru теперь можно установить тёмную тему оформления. Переключение на неё доступно в настройках страницы. Пользователи также могут выбрать настройку «Как в системе», тогда темы в интерфейсах Mail.ru будут синхронизироваться с их устройствами и переключаться в зависимости от расписания в настройках гаджетов. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Если в «Почте Mail.ru» выбрана тёмная тема оформления почтового ящика, то сетка «Календаря» также автоматически отобразится на выбранном фоне. Тёмная тема в Календаре теперь доступна на десктопных и мобильных устройствах, а также в мобильных приложениях на iOS и Android. Чтобы поменять тему, необходимо авторизоваться в «Почте» и выбрать оформление в настройках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк, невзирая на санкции, разместил в App Store банковское приложение для iPhone. Его разработчик покрыт тайной

Россияне влюбились в технологию, которая бесит весь остальной мир

У популярного российского торрент-трекера без объяснения причин отобрали доменное имя

Сын хозяина МТС попал под санкции и ушел из совета директоров Ozon

Продан «Twitter для консерваторов», приютивший сторонников Трампа. Новый владелец его тут же отключил

Владимир Правдивый завершает работу в «Авито»

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще