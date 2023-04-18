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Wildberries вложил в скидки для покупателей и продавцов 102,5 млрд руб. в 1 квартале 2023 года

Онлайн-платформа Wildberries продолжает инвестировать в собственную программу лояльности, не имеющую аналогов по своим масштабам и объемам использования. Wildberries предоставляет дополнительную скидку на практически любой товар, который выставляет продавец на площадке, в пик она достигает 20-30%. Дисконт финансируется полностью за счет средств компании. Программа позволяет потребителям приобретать товары по доступным ценам, а предпринимателям – увеличивать свои продажи, не снижая цены на свою продукцию. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В 1 квартале 2023 г. Wildberries предоставил скидок на общую сумму 102,46 млрд руб. Это на 111% больше, чем в 1 квартале 2022 г.

Наибольший объем вложений компании (39,57 млрд руб. +118% год к году) отмечен в марте 2023 г., когда россияне начали активно готовиться к наступлению летнего периода и приобретали продукцию для ремонта и оборудования дач, подготовки загородных участков, спортивный инвентарь, чтобы привести в порядок фигуру перед сезоном отпусков и др.

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