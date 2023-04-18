Минцифры: оснований для рассылки повесток через портал «Госуслуг» сейчас нет

В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить Правительство отдельным актом, который не принят. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В явном виде в законе предусматривается использование портала «Госуслуг» только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан.