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Минцифры: оснований для рассылки повесток через портал «Госуслуг» сейчас нет

В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить Правительство отдельным актом, который не принят. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

В явном виде в законе предусматривается использование портала «Госуслуг» только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который еще не создан.

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