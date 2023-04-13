Wildberries утвердил новые предложения инициативной группы партнеров ПВЗ

По согласованию с инициативной группой партнеров онлайн-площадки введена новая система контроля за соблюдением партнерами стандартов обслуживания и бизнес-процессов в пунктах выдачи Wildberries. Данные изменения внесены в договор-оферту. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Теперь при первом нарушении предприниматель сначала может быть предупрежден компанией или депремирован на небольшую сумму. Лишь при неоднократных нарушениях может последовать депремирование пункта выдачи по системе грейда: с каждым последующим нарушением размер взыскания будет расти.

Новый механизм контроля за соблюдением стандартов действует при ряде распространенных нарушений, среди которых отсутствие видеокамеры в ПВЗ и невыдача пакета клиенту.

Согласован новый порядок уведомлений компании о закрытии пункта выдачи из-за форс-мажорной ситуации: в частности, из-за пожара, залива и т.д. В этом случае достаточно направить в группу разбора подтверждающие документы, и пункт не будет депремирован за несоблюдение времени работы.

Описан новый порядок проведения инвентаризации при деактивации (закрытии) пункта. Она проводится в течение 24 часов с использованием камер видеонаблюдения, чтобы исключить потери товаров. Кроме того, владельцы других ПВЗ теперь могут сами принять участие в инвентаризации за вознаграждение и забрать товар для выдачи на своем пункте.

Онлайн-платформа также дорабатывает механизм оспаривания партнерами ответственности за порчу товаров. По предложению инициативной группы при приемке менеджер ПВЗ вновь может отметить товар как бракованный. В дальнейшем действие этого механизма будет расширено.