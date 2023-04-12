Каждый десятый программист — левша

Правши чаще встречаются среди главных бухгалтеров, водителей и экономистов, а левши — среди дизайнеров, менеджеров по закупкам и разработчиков ПО. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

По данным SuperJob, 86% программистов пишут правой рукой, левшей — 10%, а 1% респондентов ответили, что являются переученными левшами. Еще 3% специалистов сферы — амбидекстры (умеют хорошо писать обеими руками). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Среди системных администраторов правшей также большинство — 84%, а левшей лишь 7% среди опрошенных.

Представителей распространенных профессиональных групп чаще всего являются правшами: их больше всего среди главных бухгалтеров (93%), водителей (92%) и экономистов (91%), левшей — среди дизайнеров (12%), специалистов по закупкам (11%) и программистов (10%). Переученные левши чаще встречаются среди охранников (11%) и логистов (9%), а те, кто одинаково хорошо владеет обеими руками, — среди пиарщиков и врачей (по 10%).

84% экономически активных россиян — правши, 7% — левши, еще 4% в детстве были переучены с левой руки на правую. Каждый двадцатый россиянин утверждает, что одинаково владеет обеими руками (эта способность может быть как врожденной, так и приобретенной).

Среди респондентов старше 45 лет меньше всего тех, у кого левая рука является ведущей (3%), зато больше всего переученных левшей (6%): в советской педагогике было принято учить писать именно правой рукой.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 648

Время проведения: 21 марта – 10 апреля 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 5000 респондентов