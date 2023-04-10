Онлайн-выписку о недвижимости можно оформить бесплатно и за несколько секунд на «Госуслугах»
Сервисом по оформлению онлайн-выписки о недвижимости уже воспользовались более полумиллиона человек. Заказали около 800 тыс. таких выписок. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.
Преимущества услуги
Доступ к данным о собственности объектов недвижимости теперь получает только владелец или кредитная организация с его согласия.
Получить бумажную выписку можно в МФЦ. Сотрудники распечатают ее из личного кабинета Госуслуг и заверят печатью. Такой возможностью пользуются 10% заявителей.
Получить онлайн-выписку можно бесплатно, ранее приходилось платить в среднем около 300 руб.
Документ приходит в личный кабинет в течение нескольких секунд. До запуска услуги ждать выписку нужно было около 14 часов, а по регламенту — до трех рабочих дней.
В онлайн-выписке содержатся сведения об объекте недвижимости: о его истории, владельцах и правах на него. Собственник может быстро проверить, нет ли ошибки в реестре, и, если нужно, — исправить ее.
Юридическая сила документа
Онлайн-выписка заверена электронными подписями Росреестра и Минцифры. Проверить ее подлинность можно с помощью специального сервиса.
Чтобы онлайн-выписка не потеряла юридическую силу при пересылке, отправлять ее нужно с файлом подписи Минцифры в формате sig. Онлайн-выписка принимается всеми органами и организациями наравне с обычной.
Как подать заявление
Достаточно выбрать интересующий объект в вашем личном кабинете на «Госуслугах» и отправить запрос.
Сервис запустили Минцифры, Росреестр и «Ростелеком».