Пользователи СБП получат 5% бонусами при оплате услуг билайна

С 1 апреля до 30 июня 2023 г. при оплате услуг билайна через СБП на сумму от 500 рублей все пользователи получат 5% бонусными рублями на свой счет билайна.

«Мы давно привыкли всегда быть на связи, быстро и удобно платить в несколько кликов и получать за это бонусы. Система быстрых платежей и билайн запустили новую акцию, в которой совместили все эти плюсы – скорость, удобство и выгоду. Бонусы будут начисляться на счет клиентов билайна автоматически при онлайн-оплате по СБП услуг связи в мобильном приложении или на сайте оператора. Их можно будет потратить на мобильную связь, интернет или другие услуги билайна», — прокомментировала директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный и платежный центр Системы быстрых платежей) Наталья Пейсахович.

«Мы стремимся развивать партнерства в различных направлениях и исходя из интересов наших клиентов. Акция для пользователей СБП яркий тому пример. Совместно с СБП клиенты билайна не только получили возможность быстро, удобно и безопасно пополнять свой баланс, но и делать это с максимальной выгодой для себя», — поделился директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна Иван Савкин.

При онлайн-оплате по СБП не нужно вводить номер карты, имя держателя и другие реквизиты. Достаточно нажать на кнопку «Оплатить СБП», перейти в мобильное приложение своего банка, а затем проверить сумму платежа и подтвердить операцию.

Полные правила акции доступны на сайте быстрыеплатежи.рф.

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