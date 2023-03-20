В «Яндекс 360» появились общие папки на Диске для всей семьи

«Яндекс 360» добавил возможность создавать семейные папки на Диске для пользователей «Семейного премиума». Теперь можно организовать общее пространство для членов подписки за пару кликов. Участники смогут хранить в нем информацию и обмениваться важными документами между собой.

Тариф «Семейный премиум» появился в «Яндекс 360» в декабре 2022 г. К нему можно подключить до восьми пользователей — родственников, друзей или единомышленников. Участникам семьи доступны такие преимущества «Яндекс 360» как красивый адрес почты, 1 ТБ на «Диске» каждому, безлимитное место для фото и видео с телефона, загрузка больших файлов (от 1 ГБ) и др.

«Четверть наших пользователей – это семейные аккаунты. А успех любого нового продукта во многом зависит от того, насколько он удовлетворяет запросы аудитории. Люди хотят быть ближе к своим родным и делить с ними даже цифровое пространств – это был один из самых популярных запросов к нам от наших пользователей. Именно такую возможность мы дали им при запуске семейного тарифа: с того момента количество пользователей кратно росло день ото дня и продолжает увеличиваться. А возможность создать общую папку делает наш продукт еще ближе к нашей аудитории», – сказал генеральный директор «Яндекс 360» Владимир Русинов.

Семейную папку можно создать в веб-версии «Диска» за пару кликов: полный доступ к ней автоматически получат все пользователи группы. После этого создатель может удалять и добавлять участников, которые в семью не входят, а также ограничивать права — например, разрешать только просмотр. Все общие папки отображаются в разделе «Семья».

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса импортонезависимость

***

«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и др.