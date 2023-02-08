Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Directum выпустила новое решения для управления корпоративными знаниями

Directum представила новый инструмент, который помогает сохранять и передавать знания и опыт сотрудников, собирая их в информативную базу. В ней можно легко создавать и редактировать статьи, а также делиться ими с коллегами.

Со временем в компаниях накапливается большой объем информации, которая часто передается устно от сотрудника к сотруднику: практические рекомендации, кейсы, инструкции. Обычно такие знания хранятся разрозненно или не фиксируются. В результате они теряются либо остаются в ограниченном кругу сотрудников.

Решение помогает сохранить накопленные знания. В основе инструмента — статьи, которые создаются и дорабатываются во встроенном редакторе. Такой подход максимально упрощает работу с текстами и навигацию.

База знаний доступна в бесплатной версии: пользователи могут использовать все возможности решения, но есть ограничения. Чтобы их снять, необходимо приобрести лицензию.

Создавать статьи можно на основе готовых шаблонов, например, для материалов с ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ).

Уровни доступа к материалам для разных групп сотрудников гибко настраиваются администратором.

Для навигации по статьям с перекликающимися тематиками между ними устанавливаются связи. А для быстрого поиска информации есть список недавних статей пользователя.

Елена Лобанова, руководитель проектов развития бизнеса Directum, сказала: «База знаний — то, без чего не существует ни одна крупная компания, вопрос только в том, насколько удобно создавать, хранить и использовать накопленный опыт. Мы создали достойную альтернативу Confluence, а в связке с Agile-досками еще и полноценную замену Jira. Использование базы знаний значительно сокращает время на поиск и фиксацию информации, а её бесшовная интеграция с другими возможностями системы делает работу пользователей еще эффективнее без лишних телодвижений».

Благодаря инструменту время поиска информации сокращается на 20%, ускоряется выполнение задач, связанных с обучением и внутренними технологиями, а также упрощается доступ сотрудников к информации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Мой офис» выпустил «убийцу» Microsoft PowerPoint. На этот раз — без заимствования открытого кода

Softline потратил $15 млн на созданную белорусами польскую ИТ-компанию

Telegram впервые в истории опередил WhatsApp по объему трафика в России

Российская ИТ-компания крупно заработала на банках, чьи приложения изгнали из iPhone и Android

NASA потратила $35 млн на бесполезный софт. Кибербезопасность под угрозой

«Ростелеком» создал особую компанию по разработке инструментов обработки данных

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще