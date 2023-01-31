«VK реклама» покажет лид-формы в «Одноклассниках»

«VK реклама» запустила продвижение лид-форм в «Одноклассниках». Бизнес может анализировать интересы клиентов и собирать больше заявок от потенциальных покупателей.

Начать собирать заявки от клиентов одновременно в «Одноклассниках» и во «Вконтакте» можно в несколько кликов, запустив продвижение лид-форм в «VK рекламе». Если бизнесу необходимо быстро сформировать базу покупателей, подойдут формы с короткими вопросами и полями для заполнения контактных данных. Для анализа интересов клиентов можно добавить открытые вопросы.

После старта продвижения алгоритмы «VK рекламы» автоматически адаптируют объявления для ленты «Одноклассников» и «Вконтакте» и покажут их тем, кто вероятнее заполнит форму. Бизнес не пропустит новые заявки в соцсетях — уведомление о них придет по электронной почте или в «VK мессенджер».

При нажатии на объявление пользователь попадет на список коротких вопросов от бизнеса. После ответов на них сразу откроется форма для сбора контактов. Заполнить ее можно внутри привычного интерфейса соцсетей, не переходя на внешние сайты. Для того чтобы внести контакты автоматически, можно нажать на кнопку «Заполнить из профиля»: система добавит их из открытой информации. Заявка передается только после согласия пользователя на обработку данных.

В III квартале 2022 г. средняя месячная аудитория «Одноклассников» достигла 38 млн человек. Выросло и общее количество бизнес-групп, которые публикуют контент в соцсети — на 44,5% год к году.