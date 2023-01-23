На «Госуслугах» стартовал приём заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва

Минцифры сообщило о том, что сотрудники аккредитованных ИТ-компаний с 23 января 2023 г. могут воспользоваться специальным сервисом «Госуслуг» и подать заявки на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва. Успеть подать заявления нужно до 6 февраля 2023 г. включительно.

Ранее поданное в 2022 г. заявление не позволит получить отсрочку от срочной службы этой весной. Его нужно подать заново.

Заполняя форму, необходимо указать следующие данные: ФИО; дату и место рождения; СНИЛС; место жительства; наименование вуза и дату выпуска; серию и номер диплома; специальность; стаж работы в аккредитованных компаниях; военный комиссариат, в котором сотрудник состоит на учёте;

Если сотрудник получит повестку на срочную службу, он должен будет явиться в военкомат, чтобы подтвердить право на отсрочку.

В таком случае при себе нужно будет иметь: паспорт; документ воинского учета (приписное свидетельство); водительское удостоверение (при наличии); подлинник диплома о высшем образовании по специальности в соответствии с перечнем; подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях за период с 1 апреля 2022 г. по 31 марта 2023 г.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. Во время весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля призывная комиссия проверит документы для предоставления отсрочки.

Минцифры напоминает, что правила подачи заявлений изменены. Теперь информацию о себе через «Госуслуги» может заполнить сам сотрудник.