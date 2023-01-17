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OCS Distribution начинает продвижение GP Batteries

GP Batteries, производитель элементов питания, и OCS, российский ИТ-дистрибьютор, объявили о начале сотрудничества. Новое партнёрство нацелено на расширение продуктового портфеля OCS Distribution продукцией производителя химических источников тока.

Работая на электротехническом рынке с 1964 г., GP Batteries является одним из крупнейших в мире поставщиков портативных источников питания. В 2000 г. GP Batteries разработала технологию NiMH-аккумуляторов, которая стала новым стандартом в аккумуляторных батарейках. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать более 3 млрд алкалиновых батареек и более 300 млн бытовых NiMH-аккумуляторов.

Продукция производителя в портфеле OCS заинтересует дилеров розничного канала, системных интеграторов, корпоративных реселлеров. Партнёрам дистрибьютора уже доступен выбор элементов питания под брендом GP, а именно: аккумуляторы; алкалиновые и литиевые батарейки широкого спектра применения; зарядные устройства.

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Поддержкой нового вендора, продвижением и распространением продукции в канал займётся команда департамента аксессуаров OCS. Специалисты дистрибьютора совместно с вендором готовы проводить маркетинговые промо-программы и активности для стимулирования продаж товаров производителя. Ассортимент продукции GP Batteries уже доступен на складах дистрибьютора.

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