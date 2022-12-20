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«VK реклама» запустила новый инструмент для простого сбора заявок от потенциальных клиентов

Пользователи «VK рекламы» смогут быстрее получать заявки от аудитории, заинтересованной в товаре или услуге. Первые тесты показали, что новый инструмент снижает стоимость целевого лида до 68%.

Реклама с лид-формой позволяет в несколько кликов запустить продвижение и начать собирать заявки от потенциальных клиентов или оперативно получать обратную связь. В зависимости от целей бизнеса можно создавать разные варианты лид-форм. Например, короткие формы помогут быстро сформировать базу клиентов и привлечь покупателей, более подробные — определить, как улучшить сервис, продукт или проанализировать интересы потенциальных покупателей.

После запуска кампании система автоматически адаптирует объявления для показа в ленте «Вконтакте», а алгоритмы платформы покажут рекламу тем, кто вероятнее заполнит форму. Получать уведомления о новой заявке можно прямо в «VK мессенджере» или по электронной почте.

Реклама показывается в ленте «Вконтакте» как в статичных, так и в динамических форматах. При нажатии на объявление пользователю откроются вопросы, а после ответов на них — форма для сбора контактов без перехода на сторонние сайты. Ее поля заполняются автоматически на базе открытой информации из профиля в соцсети после клика на специальную кнопку. При необходимости данные можно отредактировать. Заявка передается только после того, как пользователь дает согласие на обработку данных.

В дальнейшем новый инструмент будет доступен для запуска кампаний на других площадках VK.

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