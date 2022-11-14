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Дистанционные сотрудники подрабатывают чаще

Удаленные сотрудники подрабатывают в полтора раза чаще чем те, кто трудится на территории работодателя. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 2500 работающих граждан из всех округов страны.

В том, что у них есть подработка, сегодня признаются 22% россиян. Удаленные сотрудники подрабатывают в 1,5 раза чаще тех, кто занят на территории работодателя (33% против 21% соответственно). Кроме того, чем выше доход респондентов, тем больше среди них, кто находит время и силы на дополнительную работу: если среди опрошенных с зарплатой менее 30 тыс. руб. подрабатывают 15%, то среди россиян, зарабатывающих свыше 80 тыс. руб., — 27%. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

У 62% из тех, кто имеет подработки, дополнительная работа занимает до 10 часов в неделю, у каждого пятого (21%) — от 10 до 20 часов в неделю. Более 20 часов в неделю тратят на подработку 17% опрошенных, причем такой подход более распространен среди дистанционных сотрудников (24% против 16% среди тех, кто работает на территории работодателя).

Чаще всего подработка приносит россиянам от 10% до 30% их дохода: об этом сообщили 38% опрошенных. У 29% дополнительный доход составляет менее 10%, у 17% респондентов — от 30% до 50%. Более половины дохода приносит подработка 16% россиян. При этом небольшой доход от подработки более характерен для тех, кто работает на территории работодателя (30% против 22% среди удаленных сотрудников). По сравнению с февралем увеличилось число опрошенных, кому дополнительный заработок приносит большую часть доходов.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 595

Время проведения: 26 октября – 11 ноября 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее основную официальную работу

Размер выборки: 2500 респондентов

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