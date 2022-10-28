Минцифры внесло в Правительство проект новых правил для ИТ-ипотеки

Минцифры сообщило о том, что банки уже начали принимать заявки от сотрудников аккредитованных ИТ-компаний на льготную ипотеку по упрощенным условиям. Проект постановления с новыми правилами внесен в Правительство.

По новым правилам льготной ипотекой Минцифры смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний. Раньше компания должна была получать налоговые льготы. Также снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст. Упрощены и условия по трудоустройству.

Условия: компания должна быть включена в реестр ИТ-компаний; уровень зарплаты до вычета НДФЛ: не меньше 120 тыс. руб. для городов-миллионеров кроме Москвы (для Москвы остается прежний уровень в 150 тыс. руб.) и не меньше 70 тыс. руб. для других населенных пунктов (прежний уровень – 100 тыс. руб.); возраст сотрудника от 18 до 50 лет включительно (раньше было с 22 до 44); после предоставления ипотеки обязательно работать в аккредитованных ИТ-компаниях нужно только в течение 5 лет (предыдущие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок кредита); если сотрудник уволился из аккредитованной ИТ-компании, льготная ставка сохраняется в течение 6 месяцев.

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«Новые условия, предложенные Минцифрой, существенно расширяют круг компаний и сотрудников, которые могут получить льготную ипотеку. Мы рекомендуем подать предварительную заявку в одном из банков-участников, чтобы успеть воспользоваться программой. До конца года льготную ипотеку смогут получить 10 тыс. сотрудников ИТ-компаний», – отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин.