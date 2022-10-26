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«Почта России» запустила универсальную доставку для онлайн-ритейлеров

«Почта России» запустила комплексное логистическое решение для интернет-магазинов и продавцов маркетплейсов. Сервис «ЕКОМ маркетплейс» работает по принципу конструктора: компания может выбрать только те услуги, которые отвечают потребностям её бизнеса.

Продавцам доступны сразу два режима перевозки – наземный и авиатранспорт, и три варианта получения заказов: в отделении, через почтомат или курьером. Если раньше для подключения каждого вида доставки клиенту нужно было выбирать отдельную опцию, то новая услуга позволяет комбинировать все варианты транспортировки и вручения посылок.

Для каждой посылки можно задать персональные настройки: например, часть заказов отправить экспресс-доставкой, а другую стандартным режимом. Дополнительно клиентам доступны услуги по подготовке и упаковке посылок, оформлению документов для отправки, сортировку и хранение товаров на складах «Почты».

Для покупателей работают больше 45 тыс. пунктов выдачи заказов: 38 тыс. действующих отделений «Почты» и более 7 тыс. почтоматов. Курьерская служба компании вручает посылки в 14,8 тыс. населённых пунктов по всей стране. Вернуть товар покупатель может в любом удобном отделении, если продавец подключил сервис «Лёгкий возврат».

«Идея создать универсальный продукт для интернет-продавцов пришла к нам благодаря обратной связи от клиентов. Его особенность в том, что он не имеет ограничений и обязательных услуг и поэтому подходит любым компаниям, вне зависимости от размера их бизнеса, каналов продаж и регионов доставки. В будущем мы подключим новые опции. Например, добавим возможность выдавать заказы через партнёрские сети, с которыми уже работает продавец», – сказал руководитель бизнеса «Доставка для электронной коммерции» «Почты России» Артём Степин.

Воспользоваться новым сервисом могут все клиенты «Почты» в личном кабинете Начать пользоваться почтовыми услугами компании могут за 15 минут благодаря электронной оферте.

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