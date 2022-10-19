Acer представила в России новые компьютерные сумки и рюкзаки

Acer представила в России новинки – стильные и эргономичные сумки и рюкзаки для переноски ноутбуков. Благодаря лаконичному дизайну, стильным и современным формам и текстурам новые модели (две сумки и три рюкзака) будут отлично смотреться как с деловым костюмом, так и с повседневной одеждой. Кроме того, новинки выполнены из прочного износостойкого полиэстера, что гарантирует долгое и комфортное использование и высокий уровень защиты для вашего ноутбука или планшета диагональю до 15,6 дюйма.

Компактные деловые сумки размером 400х300х30 мм и весом 330 г. Благодаря отстегивающемуся плечевому ремню сумка легко превращается в стильный портфель с мягкой ручкой. Ремень регулируется для наиболее удобного ношения, а ручка имеет шероховатую текстуру, что обеспечивает крепкий надежный хват. Кроме основного отделения для ноутбука или планшета, у сумки есть и внешний карман, в котором удобно переносить периферийные устройства. Застежка-молния на обоих карманах обеспечивает достаточно высокий уровень защиты содержимого сумки.

Новые модели представлены в следующих цветах: Acer OBG202 – темно-серая, со светло-серым отделением в нижней части сумки, а у Acer OBG203 это отделение окрашено в черный цвет.

Acer OBG204 имеет достаточно строгий, классический вид. Это самый компактный из новых рюкзаков с габаритами 440х300х120 мм и весом 470 г. Данная новинка выполнена в черном цвете, из шершавой плотной ткани. У этого рюкзака есть три отделения – одно основное и два дополнительных, внутреннее и наружное. Все три отделения застегиваются на молнии. Кроме того, по бокам рюкзака имеется еще два небольших сетчатых кармашка для мелочевки.

Acer OBG205 обладает самым нестандартным и смелым дизайном из всех новинок. Дизайн его минималистичен: светло-серый рюкзак прямоугольной формы, но со стильными элементами, подчеркивающими его современность – например, внешний карман на лицевой стороне расположен под углом. Кроме того, по бокам нет сеточных карманов, но зато добавлен еще один внутренний отдел. Acer OBG205 тоньше предыдущего ноутбука на 30 мм и весит 520 г.

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Рюкзак Acer OBG206 – наиболее вместительный из новинок. Его габариты – 460х320х130 мм, вес – 580 г. 2 больших основных отделения и три внутренних кармана позволяют разместить и ноутбук, и планшет, и всю необходимую периферию. Кроме того, по бокам рюкзака расположены два небольших кармана. Рюкзак выполнен в сдержанных цветах, что делает его не только самым вместительным, но и универсальным.

Новинки доступны для заказа в Merlion.