«Яндекс еда» запустила круглосуточную экспресс-доставку живых цветов

В «Яндекс еде» теперь можно заказать букеты живых цветов и получить их с экспресс-доставкой — это работает круглосуточно. Например, услуга пригодится накануне 1 сентября: можно вечером заказать цветы для учителя, и курьер привезёт их за час.

Уже сейчас в «Еде» доступны букеты от магазинов «Простоцветы» и Flor2u, а к 1 сентября также запустят продажи «Мосцветторг», «Ирис» и «Союзцветторг». Каждый магазин добавляет на сервис около 50 своих самых популярных букетов, которые чаще всего выбирают клиенты этого продавца. Например, это составные букеты из разных цветов, а также монобукеты из роз или хризантем.

Доставку цветов за час «Яндекс еда» запустила вместе с «Маркетом». Таким образом оба сервиса продолжают развивать продажи самых популярных товаров из тех, которые доступны на маркетплейсе с экспресс-доставкой. До этого «Еда» уже начала торговать и другими товарами из ассортимента «Маркета» — например, безрецептурными лекарствами из аптек.

Если с помощью «Еды» заказать цветы на сумму от 999 руб., заказ приедет за час бесплатно. Сейчас экспресс-доставка букетов работает в Москве, до конца года сервис запустит эту услугу и в Санкт-Петербурге.