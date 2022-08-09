Предприниматели без сайта теперь могут запускать рекламу в «Яндекс директе» с оплатой за результат

Теперь те предприниматели, у которых нет сайта (например, они ведут бизнес через соцсети или маркетплейсы), могут в «Яндекс директе» бесплатно получить готовый сайт с уже настроенной «Яндекс метрикой» и запустить на него рекламу с оплатой за результат. Результат — это целевые действия пользователей, например: заявка на покупку, переход в мессенджер, клик по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Преимущество функции в том, что предпринимателю не придется делать себе дорогой сайт и устанавливать на него системы аналитики, чтобы платить за нужные ему действия потенциальных клиентов.

Нужно просто зайти в инструмент «Мастер» кампаний в «Директе», указать ссылку на его страницу в соцсети или на маркетплейсе, а система уже сама создаст ему сайт с аналитикой, на который сразу же можно запустить рекламу и платить только за целевые действия.