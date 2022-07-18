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Платформа Т1 EasyTax включена в Единый реестр отечественного ПО

Отечественная разработка группы компаний «Т1» EasyTax, комплексное решение для перехода в режим налогового мониторинга, теперь находится в Едином реестре российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Данный Реестр сформирован с целью определения приоритетного использования российского ПО государственными организациями и компаниями с госучастием. Решение о включении в Реестр дает право компании-разработчику пользоваться привилегиями при участии в государственных закупках и не уплачивать НДС.

«Это важное достижение для всей команды T1 EasyTax. Мы показали, что наше программное обеспечение соответствует предъявляемым государством требованиям. Процесс регистрации прошел быстро, что говорит о высоком качестве продукта», — сказал Раймонд Иссако, директор продукта Т1 EasyTax, руководитель проектов компании «Т1 консалтинг».

Включение в Единый реестр отечественного ПО не исключает использование программной платформы на международных рынках.

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