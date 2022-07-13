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ЦУГИ разработал Telegram-бот по поиску недвижимости

Умный помощник оперативно найдет актуальную информацию об объектах, которые реализуются ГУП «ЦУГИ» на торгах. Об этом CNews сообщили представители Центра управления городским имуществом.

«Центр управления городским имуществом постоянно совершенствует сервисы взаимодействия с клиентами. Нам важно, чтобы покупатели и арендаторы могли не только в полной мере получить всю интересующую информацию, но и сделать это быстро. Поэтому теперь пользователи социальной сети Telegram смогут легко получить выгрузку лотов по интересующим параметрам. Для этого в поисковой строке нужно вбить название cugimosbot. Подобрать недвижимость стало еще удобнее с ботом», – сказала заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Диана Хачунц.

Также Диана Хачунц отметила, что в использовании бот очень удобен: нужно просто следовать инструкциям и пунктам из меню. Важными фильтрами для поиска являются площадь, цена, вид объектов недвижимости и локация.

Ознакомиться со всеми объектами и отслеживать публикации новых можно также на официальном сайте Центра управления городским имуществом в разделе «Каталог недвижимости».

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