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«Почта России» займется доставкой товаров до складов маркетплейсов

«Почта России» запустила для продавцов сервис доставки до складов маркетплейсов в 75 городах России.

Сервисом «Почты» смогут воспользоваться как продавцы, которые передают хранение, комплектацию и сортировку заказов на сторону маркетплейса по модели FBO (Fulfilment by Operator), так и те, кто самостоятельно обрабатывает заказы и хранит их на собственных или партнерских фулфилмент-складах по системе FBS (Fulfillment by Seller). Продавец может сдавать товары в отделения для корпоративных клиентов и сортировочные центры Почты или вызвать курьера, который заберёт груз.

Стоимость услуги зависит от физического веса груза и региона доставки. При этом объём отправления на цену не влияет. Почта принимает товары в коробках и на паллетах и перевозит собственным транспортом, который насчитывает около 16 тыс. автомобилей.

«Мы наблюдаем опережающий рынок рост продаж на маркетплейсах и решили предложить продавцам самую большую в России сеть приёма товаров и наиболее выгодный тариф. Такие условия позволят поставщикам сократить издержки при работе с маркетплейсами и, соответственно, предложить покупателям более выгодные цены», – отметил Леонид Зондберг, и.о. заместителя генерального директора по электронной коммерции «Почты России».

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«Почта» предоставляет продавцам отсрочку платежа за доставку на 30 дней, возможность бесплатно хранить товары на её складах в течение 15 дней и выбрать временной интервал для отправки груза. Стоимость доставки до складов крупнейших онлайн-площадок у «Почты» до 20% ниже средней по рынку.

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