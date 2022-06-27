Релиз сервиса Saharok 2.0

27 июня 2022 г. представлен новый релиз сервиса Saharok — удобного многофункционального инструмента создания дизайна карточек товара для маркетплейсов. Цель сервиса осталась прежней: помочь селлеру создать уникальный визуал с айдентикой бренда в несколько кликов, не прибегая к услугам дизайнера, без лишних трат времени, сил и денег. Об этом CNews сообщили представители сервиса Saharok.

Saharok 2.0 — это усовершенствованная версия цифрового продукта, над разработкой которой команда работала в течение двух месяцев. Обновление коснулось ряда технических и стилистических параметров, а по формату Saharok теперь представляет собой мультиплатформу, где функционал сервиса совмещен с экспертным медиа для селлеров.

Saharok 2.0 получил новый дизайн, а интерфейс стал удобнее и понятнее даже для новичков в сфере онлайн-торговли. В сервисе теперь доступны новые стили, новые форматы для скачивания и появились категории товаров, а значит и возможность увидеть, как выбранный стиль будет смотреться в конкретной бизнес-нише.

Команда сервиса уверена, что в сложившейся экономической ситуации важно поддержать предпринимателей-селлеров, поэтому сейчас на Saharok 2.0 установлена специальная антикризисная цена.

Актуальность сервиса подтверждают цифры. Так на Wildberries с января по ноябрь 2021 г. продавать собственные товары начали более 350 тыс. селлеров. Таким образом, общее число продавцов на маркетплейсе достигло показателя около 450 тыс., а прирост их количества по отношению к 2020 г. составил 457%. Около 90% из них — представители малого и среднего бизнеса и самозанятые предприниматели.

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На Ozon по итогам III квартала 2021 г. число активных продавцов увеличилось почти в четыре раза и превысило 60 тыс. человек. Более 85% продавцов Ozon — компании малого и среднего бизнеса, доля региональные почти 70%.

Число российских продавцов на «AliExpress Россия» с начала 2021 г. выросло в 2,5 раза: на конец 2021 г. с платформой работали более 75 тыс. селлеров.

Руководитель проекта Сергей Паненко: «Saharok — молодой проект, но мы уже нашли способ сделать его лучше, плотно поработав несколько месяцев с селлерами-подписчиками. Новая концепция — это ответ на их пожелания и наше видение комфорта в работе. При этом расширение функционала сервиса не привело к повышению стоимости подписки, наоборот, она уменьшена в несколько раз. По-прежнему главная цель сервиса Saharok — сэкономить время современного продавца, дать ему больше ресурсов в одном месте, показать, как без привлечения сторонних специалистов закрыть вопросы с инфографикой. Уровень виртуальной торговли растет, как и требования площадок. Мы знаем, куда двигаться, чтобы наши пользователи были готовы к меняющимся условиям».