Wildberries перешла на расчеты в национальных валютах с международными партнерами

Онлайн-платформа Wildberries перешла на расчеты с международными представителями бизнеса в их национальных валютах. Предпринимателям Белоруссии перечисления осуществляются в белорусских рублях, Казахстана – в тенге, Армении – в драмах, Киргизии – в сомах, Узбекистане – в сумах. Новая финансовая политика распространяется как на продавцов товаров, так и владельцев партнерских пунктов выдачи заказов и партнерских сортировочных центров.

«Wildberries является международной онлайн-площадкой, на которой предприниматели из разных стран продают свои товары и оказывают услуги покупателям и бизнесу. Мы стремимся предложить им наиболее выгодные условия сотрудничества – поэтому вышли с инициативой перехода на расчеты в национальных валютах, которую поддержал местный бизнес. Новая финансовая политика позволит сделать взаимные расчеты еще более прозрачными, укрепит региональные валюты, а предпринимателям – поможет минимизировать возможные потери из-за колебаний курсов валют и необходимости их конвертации», – отметили в пресс-службе Wildberries.

Онлайн-платформа Wildberries продолжает развиваться на зарубежных рынках. В 2022 г. компания открыла новые логистические объекты в Киргизии и Армении, а также запустила продажи в Узбекистане.