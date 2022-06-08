В ПО «Контур» ускорена подготовка прогнозов для планирования

Российский разработчик систем риск-ориентированного управления банком – компания Intersoft Lab – расширила возможности финансового планирования на платформе «Контур». Развитие получила прикладная функциональность для расчета прогнозного состояния банковских ресурсов. Об этом CNews сообщили представители Intersoft Lab.

Прогноз состояния текущих и будущих портфелей договоров банка – основа для подготовки бизнес-планов подразделений. Для автоматизации вычисления прогнозов в составе платформы «Контур» поставляется машина прогнозирования.

Чтобы многократно ускорить ее настройку, Intersoft Lab предлагает в дополнение к машине прогнозирования шаблоны для расчета будущего состояния основных банковских портфелей. Каждый шаблон задает состав атрибутов конкретного портфеля для прогнозирования и готовые алгоритмы их расчета. Например, для прогнозирования просрочки по кредитам в шаблоне для кредитного портфеля можно выбрать алгоритм расчета прогноза по матрице переходов или на основе машинного обучения, для прогнозирования досрочных погашений – статистические методы и т.д. Пользователям достаточно выбрать нужные показатели, назначить им предпочтительные методы вычисления и запустить расчеты.

Расширение состава шаблонов направлено на повышение эффективности прогнозирования состояния банковских портфелей – ключевой задачи бизнес-планирования. Использование шаблонов для быстрой настройки правил вычисления будущего состояния ресурсов и машины прогнозирования позволяет: минимизировать трудоемкость настройки параметров прогнозирования будущих денежных потоков; сократить время прогнозирования состояния «старых» и моделирования «новых» портфелей; обеспечить требуемую вариативность бизнес-планов с использованием различных алгоритмов и сценариев прогнозирования, в том числе стресс-сценариев; добиться необходимой детальности и аналитичности планов.

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В результате повышается обоснованность и реалистичность планов – банк получает новое качество планирования.

Обновленное решение будет полезно розничным подразделениям, занятым в подготовке планов бизнес-деятельности, а также финансовой службе, отвечающей за проведение бюджетной кампании и подготовку финансового плана.