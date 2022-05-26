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«билайн» разработал решение для улучшения инфраструктуры городов, развития туризма и бизнеса

«Билайн» создал платформу геоаналитики, которая при помощи обезличенных агрегированных данных позволяет, по мнению оператора, улучшать инфраструктуру города, развивать внутренний туризм, а также помогает бизнесу увеличить продажи.

Геоаналитика «билайна» с помощью математического моделирования и анализа сегментирует абонентов по социально-демографическим характеристикам, интересам и увлечениям; используя данные о местности и нагрузке на базовые станции, а также уникальный алгоритм, привязывает данные к конкретной территории на карте.

Такая карта может помочь бизнесу получить больше информации о территории для принятия решения о том, где лучше открыть торговую точку или разместить наружную рекламу, муниципалитеты могут более эффективно планировать городскую инфраструктуру, в том числе для социальных нужд и так далее.

Директор по продуктам и технологиям больших данных «билайна» Константин Романов: «Веб-сервис «Билайн.Геоаналитика» — это инновационное решение в сфере геоаналитики и геомаркетинга. С помощью агрегированной и обезличенной информации об абонентах и паттернах их поведения/интересов мы улучшаем инфраструктуру города, помогаем бизнесу минимизировать риски и увеличить потенциальный оборот от продажи товаров и услуг. Более того, платформа позволяет развивать внутренний туризм за счет аналитики посещаемости туристических мест. Анализируя интересы туристов и их потребности, мы помогаем развивать инфраструктуру и делаем их отдых доступнее и комфортнее (это и развитие транспортной доступности, и увеличение количества отелей, если их не хватает в определенной зоне, и другие возможные улучшения)».

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