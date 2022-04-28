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Более 10 тыс. человек записались на обучение цифровым профессиям через «Госуслуги»

За две недели со старта проекта «Цифровые профессии» заявки на обучение через «Госуслуги» подали уже более 10 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Минцифры России.

Самыми популярными стали курсы по специальностям инженера по тестированию, веб-дизайнера, Python-разработчика и основам тестирования ПО.

В 2022 г. благодаря проекту «Цифровые профессии» пройти обучение со скидками до 100% смогут более 50 тыс. человек.

Полностью бесплатно пройти обучение могут инвалиды и безработные, стоящие на учете в центре занятости. Со скидкой в 75% – родители с детьми до трех лет с зарплатой ниже средней по региону, и безработные, которые не стоят на учете в центре занятости. Со скидкой в 50% – родители с детьми до трех лет с зарплатой выше средней по региону, студенты высших учебных заведений, техникумов и колледжей, работники бюджетных организаций и граждане с зарплатой ниже средней по региону.

Почти 50% из уже зарегистрированных заявок поступило от безработных, около 20% — от людей с инвалидностью. Популярностью курсы с господдержкой пользуются и среди родителей с детьми с зарплатой ниже средней по региону. Меньше всего заявок пока поступило от студентов.

Чтобы записаться на курс, на странице проекта на портале «Госуслуг» нужно выбрать интересующую программу и заполнить заявку.

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