Алгоритмы «Облака Mail.ru» распознают людей на фото

В облачном хранилище Mail.ru заработал фильтр для папок с доступом по ссылке – он помогает пользователям отсортировать из большого количества фотографий только те, где есть определённый человек.

При открытии папки с доступом по ссылке в веб-версии появятся иконки с лицами людей, изображенных на снимках. При клике на изображение человека откроется подборка с его фотографиями. Если пользователь откроет файл из папки с доступом по ссылке, то нейросеть также распознает лицо и найдет другие снимки с ним.

«При работе над сервисом мы стремимся идти от потребности пользователей. Например, многие сталкиваются с проблемой найти себя на фото с корпоратива или свадьбы — алгоритмы «Облака» сделают это за секунды. Обновление будет также полезно фотографам, например, они смогут сразу отобрать кадры для клиентов», — сказал руководитель проекта Кирилл Игнатьков.

Нейросеть облачного сервиса ежедневно распознает около 5 млн фотографий и сортирует скриншоты, снимки паспортов, водительских прав и других документов. В «Облаке» можно увидеть людей на фото, разные объекты, достопримечательности и места, где были сделаны кадры.