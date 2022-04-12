Рекомендации клиентам «Сбера» по работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS

Из-за введенных санкций мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store.

Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Представители «Сбера» рекомендуют клиентам не удалять установленное приложение банка.

Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать web-версию «Сбербанк Онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств.

Системы и инфраструктура «Сбера» работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности. Тем не менее, представители банка просят клиентов соблюдать бдительность и устанавливать приложения «Сбера» только по ссылкам, указанным на официальном сайте банка.

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ПАО Сбербанк – один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.