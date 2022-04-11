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«Диасофт» разработала ПО для организации централизованного учета материальных ценностей в банке

«Диасофт» разработала новый программный продукт для организации централизованного учета материальных ценностей в банке – «Учет и движение ценностей» (входит в состав платформы развития Digital Q.Consumer). Продукт создан в микросервисной архитектуре – это обеспечивает высокую производительность и отказоустойчивость, гибкую масштабируемость, доступность 24/7.

«Учет и движение ценностей» позволяет автоматизировать все бизнес-процессы, связанные с обработкой материальных ценностей: заготовок карт, персонализированных карт и чековых книжек. Перечень материальных ценностей при необходимости может быть расширен.

Основная функциональность продукта: ведение полного цикла учета, начиная от закупки материальных ценностей и заканчивая их утилизацией; учет материальных ценностей в разрезе их видов, исполнителей, мест учета; учет сброшюрованных бланков чеков с различным количеством листов; отслеживание актуального состояния и местонахождения ценности; формирование продуктовых событий для создания внебалансовых документов в учетной системе, необходимых отчетов при приеме или передаче ценности подразделением, выполнении операций над ценностями; ведение материального учета ценностей, предназначенных для выдачи в филиалах банка или в спонсируемых банках.

Продукт «Учет и движение ценностей» позволяет настраивать содержание и последовательность бизнес-процессов, необходимое количество документов в разрезе различных ценностей и исполнителей. Бизнес-пользователям не нужно самостоятельно отслеживать и инициировать новые операции по учету движения ценностей. Все процессы автоматизированы, и при необходимости каких-либо действий со стороны пользователя система пришлет ему уведомление с описанием задачи и рекомендациями.

Бизнес-процессы в продукте «Учет и движение ценностей» проектируются на технологической low-code платформе Digital Q.BPM, входящей в экосистему цифровой трансформации компании «Диасофт». Возможности платформы позволяют в кратчайшие сроки, без создания нового кода, добавлять дополнительные бизнес-объекты (материальные ценности), расширять функциональность продукта «Учет и движение ценностей», адаптировать бизнес-процессы в соответствии с индивидуальными потребностями каждого клиента.

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