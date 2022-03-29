«Лестэр ИТ» открывает направление по разработке сбытовых систем для железнодорожных операторов

«Лестэр ИТ», разработчик информационных систем для транспортных компаний, объявила об открытии нового направления разработки по созданию сбытовых онлайн-сервисов для сайтов компаний-операторов. Технология применима к любому типу подвижного состава.

Онлайн-сервис по сбыту вагонов будет размещаться на сайте компании-оператора и позволит в формате самообслуживания продавать услуги предоставления парка с учетом технических характеристик и текущей дислокации. Доступность вагонов для размещения в сервисе определяется работниками оператора. При расчете стоимости услуги может использоваться тариф на подачу, время пользования вагоном, тарифные сетки или ставки тарифного калькулятора компании-оператора.

Благодаря быстрому оформлению заказов и возможности оплаты услуг картой (эквайринг) оператор сможет привлечь большее количество розничных покупателей, не задействуя сотрудников, которые занимаются долгосрочными контрактами. Кроме того, можно увеличить загрузку вагонов на порожних плечах, размещая их в сервисе с ограничениями по доступным направлениям.

Поскольку сервис размещается на собственном сайте оператора, вся информация по подвижному составу остается под контролем оператора. Факт оплаты счета подтверждает заключение сделки по договору оферты, условия которого неизменны и едины для всех клиентов. Это предотвращает возможность финансовых потерь.

Сбытовой онлайн-сервис выступает в качестве дополнительного корпоративного канала сбыта и помогает продавать вагоны, у которых по разным причинам возникли временны́е резервы. С помощью решения можно автоматизировать продажи — оно работает практически автономно. Документы формируются в автоматическом режиме.

«Для синхронизации всех процессов по продаже услуг, сервис необходимо интегрировать с системами оператора по предоставлению информации о парке в управлении и по учету свободных и забронированных вагонов. Мы такие задачи также решаем. Интеграция поможет объединить классический канал продаж и онлайн-сервис в единый “организм”», — отметил генеральный директор «Лестэр ИТ» Владимир Гаськов.

Сервис на сайте оператора будет доступен грузоотправителям 24/7 с любого гаджета. Самостоятельный подбор нужных вагонов учетом их характеристик, даты подачи и стоимости ускорит процесс согласования заявок и даст возможность грузоотправителям не «стоять в очередях» за подвижным составом. Получение закрывающих документов происходит в автоматическом режиме. Благодаря тому, что сервис не заточен под какой-то определенный тип подвижного состава и может показывать все вагоны, которые есть у оператора, пользователи смогут оперативно отслеживать освободившиеся вагоны, сортировать подвижной состав по типу и контролировать весь процесс пользования вагоном и текущий статуса заказа.

Для мягкого привлечения новых клиентов может быть применена концепция прогрессивного профайлинга, когда пользователь постепенно вовлекается в регистрацию и чем больше своих данных он предоставляет, тем больше ему открывается возможностей.

Решение разрабатывается на базе платформы ИРС «Перевозки», в которой собрано большое количество специализированных железнодорожных объектов для работы с погрузкой, вагонами, дислокациями, оформлением специализированных документов и так далее.