«Инфосистемы джет» увеличила объем обучения сотрудников в 2021 году

В ИТ-компании «Инфосистемы джет» подвели итоги программы обучения для сотрудников за 2021 г. По сравнению с показателями предыдущего периода количество семинаров и курсов выросло в два раза. Специалисты компании прошли более 4 тыс. семинаров и курсов, в том числе в формате внутреннего обучения «эксперт для эксперта».

Сотрудники «Инфосистемы джет» активно развивали технические компетенции в инфраструктурных решениях, сетевых технологиях, информационной безопасности, сервисе, разработке, искусственном интеллекте и других ИТ-направлениях. Специалисты успешно сдали более 500 экзаменов, подтвердив высокий уровень экспертизы компании в ключевых для нее областях.

Основной акцент обучения в 2021 г. был сделан на развитие форматов обмена экспертизой и знаниями внутри компании. Специалисты на регулярной основе проводили для коллег семинары и образовательные мероприятия по техническим и управленческим компетенциям. В отдельные обучающие проекты были выделены Jet Infrastructure Academy и «Школа спикеров». Внутреннее обучение зарекомендовало себя как эффективный инструмент развития команды, поэтому в планах на 2022 г. — дальнейшее расширение и распространение обучения в формате «эксперт для эксперта».

«Сегодня как никогда важны не только технические компетенции, но и те навыки, которые позволят быстро перестраиваться и учиться новому. Именно развитие soft skills помогает адаптироваться к турбулентным и меняющимся условиям внешнего мира, давать достойный ответ на внешние вызовы. Обучение в этом направлении повышает качество коммуникаций, развивает гибкость и способность находить нестандартные решения. Это важная составляющая для работы ИТ-специалистов», — отметила Ольга Ковардакова, директор по работе с персоналом «Инфосистемы джет».

В рамках обучения soft skills наибольшее количество курсов и семинаров было посвящено проработке управленческих компетенций. В сфере управления проектами наиболее востребованным было освоение гибких подходов, в частности методологии Agile. Также существенная часть обучения была посвящена развитию навыков презентации, ведения сложных переговоров и публичных выступлений.