«Интегра» разработала бесплатный онлайн-чат для взаимодействия с клиентами

Разработчик программных решений «Интегра» запустил бесплатный онлайн-консультант для общения с посетителями сайтов компаний. Данный продукт, который позволяет подключить неограниченное количество операторов и чатов на аккаунт, будет удобен для любых компаний - как b2b, так и b2c направлений. Об этом CNews сообщили представители компании «Интегра»

По исследованию BankMyCell, 81% миллениалов испытывают неуверенность перед тем, как начать общаться по голосовой связи. Текущие реалии таковы, что большинство потенциальных клиентов выбирает вариант «написать», а не «позвонить», чтобы получить консультацию об услугах или сделать заказ. Поэтому в современном мире инструмент формата «переписка с посетителем сайта» - одна из наиболее устоявшихся тенденций.

Важное преимущество онлайн-консультанта – его бесплатная модель распространения и использования. Клиентам не нужно покупать лицензии на операторов или количество обращений, как это принято у других подобных проектов, весь функционал полностью бесплатен. Монетизация проекта будет осуществляться за счет аренды операторов. При этом если операторы клиенту не нужны, чат для него все равно будет бесплатным.

«Мы знаем, что у некоторых наших клиентов есть потребность в осуществлении поддержки на сайте с помощью людей-операторов. Содержать штат таких сотрудников могут только крупные компании. А небольшим организациям экономически нецелесообразно нанимать сразу несколько операторов для общения с клиентами. Возможно, значительную часть дня эти сотрудники будут просто сидеть, обрабатывая редкие заявки. Мы, в свою очередь, предлагаем вариант с "арендой". Операторы проекта будут обслуживать сразу несколько похожих по типу деятельности сайтов. За счет такого подхода владельцы бизнеса будут тратить меньше средств, используя наших операторов, чем если бы они использовали сотрудников собственного штата», - отметил руководитель «Интегра» Алексей Исаев.