Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

РЖД запустили российский аналог booking.com

«Российские железные дороги» запустили на сайте для пассажиров отечественный сервис для бронирования отелей и экскурсий.

Пользователю необходимо выбрать подходящий вариант проживания и произвести оплату. В системе представлена информация об услугах отелей, рейтинги, условия бронирования, а также отзывы путешественников.

Одновременно с бронированием отеля пользователи могут заказать экскурсии. Им будет представлена полная информация об экскурсионной программе, дате проведения и условиях бронирования.

Сервис создан на отечественном программном обеспечении. Сейчас к нему подключены порядка 60 тыс. объектов размещения. Этот перечень будет дополняться.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс.Дзен» самоизолировался от иностранных пользователей

VK лишается крупнейшего зарубежного акционера

Россиян лишили доступа к европейским музыкальным потоковым сервисам

Netflix покинул Россию

Российские госсайты спешно эвакуируют из-за границы

Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в своем «спутниковом интернете»: Свобода слова дороже

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM

8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022