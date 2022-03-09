Разделы

ИТ в банках
|

Карты ВТБ будут действовать бессрочно

Все карты ВТБ теперь будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платежных систем, которые по-прежнему действуют на территории России. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

Решение иностранных платежных систем о прекращении работы в России никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории страны.

ВТБ также рекомендует своим клиентам воспользоваться цифровыми картами «Мир». Банк фиксирует рекордный рост спроса на них. Они позволяют совершать привычные транзакции без ограничений, в том числе оплачивать покупки смартфоном и в интернет-магазинах.

Только 6 марта 2022 г. клиенты ВТБ открыли в «цифре» 27 тыс. карт Национальной платежной системы, тогда как 5 марта 2022 г. этот показатель составил 3500. Общее количество карт «Мир», выпущенных ВТБ, стремится к 12 млн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работает Kubernetes: история появления, принципы микросервисной архитектуры, прогноз развития рынка

Visa и MasterCard прекращают работу в России

Женщины года в ИТ-отрасли 2022. Список CNews

ИТ-директором «Почта банка» стал выходец из «Модульбанка»

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Лучшие приложения для домашних тренировок: выбор ZOOM

8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022