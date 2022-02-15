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Дресс-код для видеосвязи действует в каждой восьмой компании, где есть удаленка

За год работодателей, которые выработали требования к внешнему виду сотрудников на удаленке для общения по видеосвязи, стало чуть больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций, где работают дистанционные сотрудники.

Сегодня 12% работодателей требуют от персонала соблюдения дресс-кода во время созвонов в режиме видео на удаленке. В прошлом году подобные правила действовали в каждой десятой компании.

Среди предприятий и организаций с различной штатной численностью дресс-код на удаленке чаще всего действует в компаниях среднего и крупного бизнеса (16 и 14% соответственно).

Банки предъявляют требования к внешнему виду персонала, который общается по видеосвязи из дома, чаще: требования к дресс-коду сотрудников на удаленке действуют в 16% финансовых организаций. Реже всего подобные правила действуют в строительных организациях и ИТ-компаниях (6 и 8% соответственно).

Судя по комментариям представителей компаний, требования к дресс-коду сотрудников на удаленке достаточно лояльны: обычно просят соблюдать стиль casual и общие правила опрятности. Под запретом домашняя одежда и пижамы. Приветствуется появление в кадре в вещах с корпоративной символикой.

Место проведения опроса: Россия, все округа.

Населенных пунктов: 143.

Время проведения: 8-14 февраля 2022 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала.

Размер выборки: 1000 респондентов.

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