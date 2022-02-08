Клиенты «билайна» будут платить только за доставленные сообщения

С февраля 2022 г. бизнес-подразделение «билайна» меняет подход к тарификации услуги «Таргетированные SMS/PUSH рассылки». Теперь корпоративным клиентам не придется платить за отправку тех сообщений, которые не могут быть получены пользователями. На российском рынке таргетированных SMS-рассылок это одно из первых публичных предложений подобного рода.

Теперь перед любой кампанией по рассылке SMS или PUSH по базе оператора, проводится обязательная проверка всех пользователей, попавших в выборку на предмет их нахождения в сети и возможности получения ими отправленного сообщения — это автоматический, бесплатный параметр таргетирования «доставка кто в сети». Таким образом, перед рассылкой из списка будут удалены все пользователи, которым SMS не может быть доставлена. В результате клиенты услуги «Таргетированные SMS/PUSH рассылки» будут платить только за сообщения, которые гарантированно были получены пользователями из целевой аудитории. Детальная информация всегда доступна клиентам в агрегированном отчете.

В личном кабинете клиенты также смогут найти данные по итогу рассылки и информацию о том, сколько человек прошли проверку, а также увидят объем абонентов, которым было доставлено SMS в рамках рекламной кампании.

В выборку зашифрованных контактов попадают только активные абоненты из более чем 40 млн клиентов «билайна», которые дали свое согласие на получение рекламы, а рекламный контакт происходит не чаще чем раз в семь дней.

В результате нововведения количество отправленных сообщений в рамках продукта «Таргетированные SMS/PUSH рассылки» теперь всегда будет равно количеству доставленных.