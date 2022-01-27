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Управление свайпами: что нового появилось в «Почте Mail.ru»

В мобильном приложении «Почта Mail.ru» расширяется функциональность: обновилось управление жестами. Об этом CNews сообщили представители VK.

По свайпу слева-направо можно выбрать действие, которые будет совершаться в дальнейшем: удалить, отправить в архив или отметить как прочитанное. После этого достаточно будет смахнуть письмо — без дополнительных подтверждений.

При архивации письмо не удалится через 30 дней, а сохранится в почте. Если провести справа-налево, то письмо можно отметить как прочитанное, пометить «флажком», переместить в папку, отметить как спам или удалить.

Новая функциональность уже доступна на Android и iOS.

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