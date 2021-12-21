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Безопасность Техническая защита Открытое ПО
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«Актив» выложила исходный код клиента «Рутокен VPN Community Edition» на Github

«Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, сообщила о публикации на Github исходного кода Windows-клиента для продукта «Рутокен VPN версии Community Edition». Данное ПО предназначено для подключения пользователей к серверу продукта и организации безопасного доступа.

Исходный код продукта «Рутокен VPN Community Edition» для организации безопасной удаленной работы и защищенного доступа к корпоративным ИТ-системам в среде малого и среднего бизнеса был выложен в открытый доступ разработчиками компании «Актив» в мае 2021 г. Тогда ИТ-специалистам была предоставлена возможность доработки кода, оптимальной установки и настройки решения для удаленной работы собственными силами, а также с помощью развития продукта сообществом на Github. 

Сегодня сообществу разработчиков предоставлен исходный код клиента «Рутокен VPN Community Edition» для Windows. Эта версия не поддерживает работу с ГОСТ-сертификатами на носителях, однако помогает укомплектовать «Рутокен VPN Community Edition» кастомизированным клиентом и дает возможность расширять функциональность клиента. Оригинальная бесплатная версия для Windows и MacOS также остается доступной для скачивания с сайта продукта.

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