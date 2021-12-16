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Ритейл Розница
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«Яндекс.лавка» начала выпекать хлеб под собственной торговой маркой

Теперь пользователи сервиса в Москве смогут заказать через «Яндекс.лавку» свежевыпеченный хлеб «Из Лавки». Сервис построил пекарню на территории своего распределительного центра в столице, из которого каждое утро на локальные склады сервиса будут приходить поставки свежевыпеченного хлеба. На старте в ассортименте представлено шесть видов выпечки, а после его планируют значительно расширить.

Для запуска проекта сервис оборудовал полноценный цех по приготовлению выпечки на территории собственного распределительного центра. В эксплуатацию введена производственная площадь размером около 170 кв. м., на которой есть шесть печей, линии по сборке и фасовке, камера шокового охлаждения, а также складские помещения. На старте планируется производить около 4000 единиц продукции в сутки, а в будущем мощность будет увеличена до 20 тыс. Ежедневно на производстве будет работать команда из семи человек, среди которых технологи, контролеры качества, а также пекари.

Каждый день под собственной торговой маркой на производстве выпекается: хлеб заварной, два вида багетов – «испанский» и с чесночным маслом, чиабатта, круассан классический и слойка с кленовым сиропом и орехом пекан. Срок годности выпеченного хлеба – 48 часов, за этот период сохраняется хрустящая корочка и все вкусовые характеристики продукта. Хлеб выпекается из замороженных полуфабрикатов. В будущем ассортимент свежевыпеченного хлеба планируется расширить до 30 и более единиц.

Помимо хлеба, который «Лавка» выпекает самостоятельно, сервис также запустил совместно с партнером широкий ассортимент хлебобулочных изделий под собственной торговой маркой. Они доступны для заказа в Москве и Санкт-Петербурге. На старте в ассортименте представлено более 10 видов разного хлеба - несколько видов чиабатты, багетов, а также ржаной и бездрожжевой хлеб. Вся упаковка для хлеба сделана из полностью перерабатываемых материалов, поэтому ее можно сдать в переработку.

Заказать свежевыпеченный хлеб пока можно на части «Лавок» в Москве, а в будущем сервис планирует расширить доставку по всему городу. Доставка остального хлеба под собственной торговой маркой доступна для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, при этом сервис также планирует начать его продажи и в других городах присутствия.

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