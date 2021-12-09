Московским предпринимателям одобрены антикоронавирусные выплаты на сумму более 330 млн рублей

Правительство Москвы подвело итоги приема заявок от предпринимателей по выплатам на соблюдение санитарных мер в связи с пандемией коронавируса и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Заявочная кампания продолжалась с 1 сентября 2021 г. по 15 ноября 2021 г. Воспользоваться новой мерой поддержки могли компании сферы услуг, которые подали сведения о вакцинации не менее 60% персонала до 15 августа 2021 г. через личный кабинет на портале mos.ru.

«По этой программе одобрено 3100 заявок. Общая сумма выплат по ним превысит 332 млн руб. Большинство заявок — примерно 60% — поступило от предприятий общественного питания. Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Размер выплат составляет 15 тыс. руб. на компанию и дополнительно по 6500 руб. на каждого сотрудника. Индивидуальным предпринимателям без персонала выплачивают 21,5 тыс. руб.

Так, одному из столичных фитнес-клубов выделено 229,5 тыс. руб. А компания, владеющая сетью кофеен и тоже выполнившая требование о вакцинации не менее 60% персонала к 15 августа 2021 г., получила возможность принять участие сразу в двух программах поддержки. Предприятие подало заявку на компенсацию коммунальных затрат за III квартал 2021 г. для ресторанов и кафе и уже получило 275 тыс. руб. на средства индивидуальной защиты.

Программу выплат на соблюдение ограничительных мер и средства индивидуальной защиты утвердил Мэр Москвы в июле 2021 г. Тогда на поддержку бизнеса дополнительно выделили 5 млрд руб., которые были направлены в том числе на обеспечение этого вида выплат.