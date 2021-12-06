Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Вице-премьер Чернышенко: на портале госуслуг зарегистрировано 90 млн пользователей с подтвержденной учетной записью

По состоянию на начало декабря 2021 г. на портале госуслуг зарегистрировано 90 млн граждан с подтвержденной учетной записью. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Еженедельно пользователи по всей стране заказывают до 6,5 млн электронных услуг. Самыми популярными услугами по-прежнему остаются запись на прием к врачу, выписка из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда России, запись на вакцинацию и детский сад, регистрация транспортных средств», – заявил заместитель председателя Правительства.

Он также добавил, что среди регионов по наибольшей активности граждан в части обращения на портал можно отметить Санкт-Петербург, Башкортостан и Свердловскую область.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии

Альфа-банк представил нового голосового помощника

Россиян лишают наличных денег. Банкоматы стремительно исчезают по всей стране

«Дочка» «Газпрома» перешла на российскую Java

Власти раздали миллиарды на новый «Эльбрус» и российского «убийцу» чипов Nvidia

Пользователям впервые разрешили самим устанавливать цену сотового тарифа. Это уникальный для России случай

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Зачем приложения за вами следят и как это отключить: советы ZOOM

Лучшие встраиваемые посудомоечные машины с половинной загрузкой: выбор ZOOM

Лучшие индукционные варочные панели: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли

Ученые нашли новую форму воды — черный суперионный лед
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021