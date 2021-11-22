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Ученики ИТ-проектов в 2022 году перейдут на занятия в виртуальные классы

Центры цифрового образования «IT-куб» и технопарки «Кванториум» завершили тестирование решения Vive Sync для воссоздания учебных классов в виртуальной среде. Решение позволяет приблизить занятия к живому формату: можно обсуждать проектные идеи, проводить презентации, делиться видео, создавать заметки и демонстрировать созданные 3D-модели. Не менее важна и возможность создания виртуальных образов участников обучения: для этого они могут делать собственные аватары на основе селфи.

Подключение к виртуальному обучению возможно и без шлема виртуальной реальности, поэтому подключиться к VR-занятию можно даже во время прогулки в парке с помощью мобильного телефона. При этом уроки также могут проходить в каком-либо виртуальном живописном месте, а не в привычной учебной аудитории.

Проект поддержали эксперты Федерального центра дополнительного образования, которые отметили большие возможности виртуальной среды для проведения различных образовательных конференций и хакатонов.

«В условиях пандемии часто приходится проводить занятия онлайн, но для детей они не являются полноценной заменой живых уроков. Виртуальные классы, как мы поняли по итогам тестирования, позволят не просто передавать друг другу информацию в плоском формате, а делиться эмоциями, погружаться в максимально реалистичную обучающую среду, создавать объемные презентации. Все это, конечно, делает обучение более увлекательным, а значит и результативным», - отметила куратор сети детских технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» Ирина Кузнецова.

Каждый виртуальный класс сможет вмещать до 30 человек одновременно. По предварительным данным, в первом этапе запуска VR-обучения примут участие в общей сложности 90 детей.

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