В одной из старейших балетных школ мира появился «Эларскан»

Планетарный сканер «Эларскан» А2-600 поставлен в Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой основана императрицей Анной Иоанновной в 1738 г. как «Танцевальная Ея Императорского Величества школа».

Библиотека Академии хранит в своих фондах коллекции различной учебной, научной, исторической литературы и является информационным центром всего учебного заведения. В учреждение создана электронная библиотечная система, дающая доступ к электронным версиям учебной литературы и различным периодическим изданиям.

«С помощью нового профессионального сканера “Эларскан” планируется оцифровать, в том числе, редкие и ценные издания из фондов библиотеки Академии, что позволит сократить взаимодействие с оригиналами и, тем самым, обеспечить их сохранность. Кроме того, в планах оцифровать архив кадровых документов с целью оптимизации процесса их поиска и хранения», – сказал заместитель начальника технического отдела по ИТ Николай Антоневич.

Отечественный планетарный сканер «Эларскан» А2-600 позволит сотрудникам Академии с оптимальной скоростью сканировать как сшитые, так и расшитые документы, в том числе и те, которые требуют бережной оцифровки в силу каких-либо повреждений и замятий. Сканер оснащен V-образной книжной колыбелью, угол раскрытия которой можно менять, выбрав 90, 120 и 180 градусов для оцифровки книг большой толщины и неполного раскрытия. Профессиональная CMOS RGB камера 50Mп обеспечит высокое качество копий даже для документов со слабоконтрастным текстом, а также графики.