Разделы

Техника
|

В одной из старейших балетных школ мира появился «Эларскан»

Планетарный сканер «Эларскан» А2-600 поставлен в Академию Русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой основана императрицей Анной Иоанновной в 1738 г. как «Танцевальная Ея Императорского Величества школа».

Библиотека Академии хранит в своих фондах коллекции различной учебной, научной, исторической литературы и является информационным центром всего учебного заведения. В учреждение создана электронная библиотечная система, дающая доступ к электронным версиям учебной литературы и различным периодическим изданиям.

«С помощью нового профессионального сканера “Эларскан” планируется оцифровать, в том числе, редкие и ценные издания из фондов библиотеки Академии, что позволит сократить взаимодействие с оригиналами и, тем самым, обеспечить их сохранность. Кроме того, в планах оцифровать архив кадровых документов с целью оптимизации процесса их поиска и хранения», – сказал заместитель начальника технического отдела по ИТ Николай Антоневич.

Отечественный планетарный сканер «Эларскан» А2-600 позволит сотрудникам Академии с оптимальной скоростью сканировать как сшитые, так и расшитые документы, в том числе и те, которые требуют бережной оцифровки в силу каких-либо повреждений и замятий. Сканер оснащен V-образной книжной колыбелью, угол раскрытия которой можно менять, выбрав 90, 120 и 180 градусов для оцифровки книг большой толщины и неполного раскрытия. Профессиональная CMOS RGB камера 50Mп обеспечит высокое качество копий даже для документов со слабоконтрастным текстом, а также графики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Huawei создала ПК-моноблок на американском процессоре. Он оказался дешевле Apple iMac

Скандально известный сайт для взрослых рассекретил десятки миллионов своих почитателей

Владелец Facebook «убил» мессенджер для Instagram

Microsoft радикально преобразит один из старейших компонентов Windows

Apple внезапно капитулировала. iPhone и MacBook разрешено ремонтировать дома

Пандемия породила бум ИТ-вакансий. Большая их часть достается женщинам

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года

Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021